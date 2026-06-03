يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، ما يدفع البعض إلى اللجوء سريعا إلى الأدوية المهدئة والمنومات، لكن خبراء النوم يؤكدون أن تغيير بعض العادات اليومية قد يكون أكثر فاعلية على المدى الطويل.

وبحسب ما نقلته وكالة Novosti عن الدكتورة كريمة ماغوميدوفا، أخصائية النوم والأستاذة المشاركة في قسم طب الأعصاب بجامعة Dagestan State Medical University، فإن العلاج السلوكي المعرفي يعد من أكثر الطرق المعترف بها عالميا لعلاج الأرق دون الحاجة إلى الأدوية.

لماذا لا ينصح باللجوء الفوري للأدوية؟

توضح الخبيرة أن تحسين عادات النوم والاستعداد الجيد له قد يساعدان بشكل كبير في السيطرة على الأرق، دون الاعتماد المباشر على العقاقير المهدئة.

ما أهم الخطوات لتحسين النوم؟

تنصح أخصائية النوم بعدة إجراءات بسيطة، أبرزها:

-الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ يوميا

-الحفاظ على غرفة نوم هادئة ومظلمة وجيدة التهوية

-الابتعاد عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة

-تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل النوم مباشرة

-عدم الذهاب إلى السرير مع الشعور بالجوع

هل تساعد تقنيات الاسترخاء؟

تشير الخبيرة إلى أن تمارين التنفس والتأمل واسترخاء العضلات التدريجي قد تساعد في تخفيف التوتر والضغط النفسي المتراكم خلال اليوم، ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة النوم.

ما العلاج الأكثر فاعلية للأرق؟

تؤكد الدراسات الحديثة أن العلاج السلوكي المعرفي للأرق يساعد على تعديل العادات والأفكار المرتبطة بالنوم، ويعتبر حاليا خط العلاج الأول في كثير من الدول لعلاج اضطرابات النوم المزمنة.

اقرأ أيضا:

هل النوم أهم من الطعام والرياضة لصحتنا؟

بينها الدجاج والسبانخ.. 6 أطعمة قد تصبح ضارة بسبب الطهي الخاطئ