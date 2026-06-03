كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدي عليه وأسرته وتحطيم المحل التجاري الخاص به بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبسؤاله، أفاد بأن شخصين تعديا عليه وأفراد أسرته، وقاما بتحطيم المحل التجاري الخاص به الكائن بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات الجيرة بين الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما عامل وسائق ويقيمان بدائرة القسم. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات ذاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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