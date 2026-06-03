نددت إيران، الأربعاء، بما وصفته بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، معتبرة أن هذه العمليات تمثل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.

تحميل الكويت والبحرين مسؤولية مباشرة

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن كلاً من الكويت والبحرين تتحملان "مسؤولية مباشرة وواضحة" عن هذه الهجمات، معتبرة أن أراضيهما ومنشآتهما استُخدمت لدعم العمليات العسكرية الأمريكية الموجهة ضد إيران.

طهران تتمسك بحق الدفاع عن النفس

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفق ما تراه مناسباً، مشددة على أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على أي اعتداءات تستهدفها أو تستهدف مصالحها الحيوية، ومن بين الخيارات المطروحة للرد استهداف مصادر أي هجمات مستقبلية.