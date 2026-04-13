أعلنت الحكومة الاسترالية اليوم الاثنين تعيين سوزان كويل في منصب رئيس أركان الجيش، وذلك خلفا لسيمون ستيوارت.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن كويل تعد أول سيدة تقود الجيش في تاريخ استراليا، وذلك في وقت يسعى فيه الجيش الأسترالي إلى زيادة عدد النساء في صفوف الضباط، وذلك في ظل مواجهته موجة من الادعاءات بالتمييز الممنهج.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "ابتداء من شهر يوليو، سيكون لدينا أول رئيسة أركان في تاريخ الجيش الأسترالي الممتد على مدى 125 عاما".

من جانبه، وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز تعيين كويل بأنه "لحظة تاريخية فارقة".

وقال مارلز "سيكون لإنجاز سوزان أهمية بالغة للنساء اللواتي يخدمن في قوات الدفاع الأسترالية اليوم، وللنساء اللواتي يفكرن في الخدمة في قوات الدفاع الأسترالية في المستقبل".

وأضاف مارلز أن كويل - البالغة من العمر 55 عاما والتي انضمت إلى الجيش عام 1987 وشغلت عددا من المناصب القيادية العليا - ستكون أول سيدة تقود أي فرع من فروع القوات المسلحة.