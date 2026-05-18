إعلان

سفير مصر بإيطاليا يكرم مصريًا وابنه بعد سيطرتهما على متهم في حادث دهس بمودينا

كتب : وكالات

04:39 م 18/05/2026

سفير مصر بإيطاليا يكرم مصريًا وابنه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، المواطن المصري أسامة محمد عبد الله شلبي، البالغ من العمر 56 عامًا، ونجله محمد أسامة شلبي، البالغ من العمر 20 عامًا، في مقر السفارة المصرية، لتكريمهما بعد مشاركتهما في ضبط منفذ حادث الدهس والطعن الذي شهدته مدينة مودينا شمال إيطاليا.

وجاء التكريم تقديرًا لدورهما في التعامل مع منفذ الحادث الذي يحمل الجنسية الإيطالية، بعدما تدخلا لملاحقته والسيطرة عليه عقب الحادث الذي أدى إلى إصابة ومقتل 12 مواطنًا إيطاليًا من المارة.

وتمكن الأب ونجله من مطاردة المتهم في شوارع وأزقة المدينة، قبل السيطرة عليه بعد طرحه أرضًا، إلى حين وصول قوات الشرطة.

كما وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التحية والتقدير إلى الأب ونجله، مشيدة بتدخلهما للسيطرة على منفذ حادث مودينا الذي كان يحمل سكينًا.

وتناولت وسائل إعلام إيطالية صور وبيانات المواطنين المصريين، كما استعرضت قصة انتقالهما للعمل في إيطاليا في مجال البناء، مشيرة إلى أنهما ينتميان إلى محافظة المنوفية وتحديدًا مركز تلا.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عنهما قولهما: "لم نشعر بالخوف، نحن مصريون، ولا نخاف إلا الله".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر إيطاليا حادث دهس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
أخبار المحافظات

بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور