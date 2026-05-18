استقبل بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، المواطن المصري أسامة محمد عبد الله شلبي، البالغ من العمر 56 عامًا، ونجله محمد أسامة شلبي، البالغ من العمر 20 عامًا، في مقر السفارة المصرية، لتكريمهما بعد مشاركتهما في ضبط منفذ حادث الدهس والطعن الذي شهدته مدينة مودينا شمال إيطاليا.

وجاء التكريم تقديرًا لدورهما في التعامل مع منفذ الحادث الذي يحمل الجنسية الإيطالية، بعدما تدخلا لملاحقته والسيطرة عليه عقب الحادث الذي أدى إلى إصابة ومقتل 12 مواطنًا إيطاليًا من المارة.

وتمكن الأب ونجله من مطاردة المتهم في شوارع وأزقة المدينة، قبل السيطرة عليه بعد طرحه أرضًا، إلى حين وصول قوات الشرطة.

كما وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التحية والتقدير إلى الأب ونجله، مشيدة بتدخلهما للسيطرة على منفذ حادث مودينا الذي كان يحمل سكينًا.

وتناولت وسائل إعلام إيطالية صور وبيانات المواطنين المصريين، كما استعرضت قصة انتقالهما للعمل في إيطاليا في مجال البناء، مشيرة إلى أنهما ينتميان إلى محافظة المنوفية وتحديدًا مركز تلا.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عنهما قولهما: "لم نشعر بالخوف، نحن مصريون، ولا نخاف إلا الله".