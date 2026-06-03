كشف الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تامير هايمان، عن تفاصيل ما وصفه بمخطط سري مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل كان يهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، قبل أن يتم إيقافه بعد تدخل تركي مباشر.

خطة سرية تعتمد لإسقاط النظام الإيراني

وأوضح هايمان، في مقابلة مع شبكة PBS الأمريكية، أن الخطة كانت تتضمن الاستعانة بجماعات مسلحة، بينها تنظيمات مرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني"، بهدف زعزعة استقرار إيران وتهيئة الظروف لتغيير سياسي محتمل داخل البلاد.

وأشار المسؤول الاستخباراتي السابق إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دوراً محورياً في إفشال الخطة، بعد أن تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عنها، ما أدى إلى انهيار المشروع بالكامل قبل تنفيذه.

ووفق ما ذكره هايمان، فإن الهجمات التي نُفذت في 28 فبراير الماضي ضمن سياق أوسع، كانت جزءاً من استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في إيران، بما في ذلك محاولات مرتبطة بإعادة شخصيات سياسية سابقة إلى الواجهة.

دور أردوغان في إفشال خطة أمريكا وإسرائيل

كما أكد هايمان صحة تقرير سابق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي أشار إلى وجود نقاشات داخل دوائر صنع القرار بشأن سيناريوهات تغيير سياسي في إيران، بينما أشار إلى أن بعض تفاصيل العمليات لم تُكشف بعد للرأي العام.

وأوضح هايمان: "كان من المفترض أن تبدأ ذروة هذه العملية بالغزو الكردي، وبحسب ما نُشر، فإن أردوغان، الذي كان يرى في الأكراد تهديدًا استراتيجيًا لاستقرار تركيا، أقنع ترامب بأن منح الأكراد دولة فكرة سيئة، وأن الدعم الأمريكي لهم يتعارض مع مصالح تركيا"، مضيفًا: "أعتقد أن هذا كان له علاقة بقرار ترامب إلغاء هذه العملية".