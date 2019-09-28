سي إن إن: البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب مع بوتين وبن سلمان

القاهرة- (مصراوي):

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر، لم تسمّه، أن البيت الأبيض يمنع طلبات الكونجرس بالحصول على نصوص مكالمات هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب المصدر، فإنه فيما يتعلق بالمكالمات التي أجراها ترامب مع ولي عهد السعودية، فإن المسؤولين الذي لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية، لم يروا أيا من هذه النصوص، وأن نص المكالمات لم يزرع نهائيا واصفا إياه بأنه أمر "غير عادي" بعد مكالمة مع شخصية هامة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المصدر قوله بإن المكالمة بين ترامب ومحمد بن سلمان لم تحتوي على أي أسرار حساسة لها علاقة بالأمن القومي، ولكنها وقعت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بتركيا.

أما بخصوص مكالمات الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي، فقد أوضح مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض قيّد الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

ولم يعلق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص المكالمات مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.