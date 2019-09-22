وزير الداخلية السعودي: المملكة أكثر دول العالم مكافحةً للإرهاب والفكر الضال

الرياض - (د ب أ):

أكّد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأحد، أنّ المملكة استطاعت أن تكون في مقدمة دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الضال وتجفيف منابعه والتصدّي للتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاحد، عن الأمير عبد العزيز قوله في كلمةٍ له بمناسبة اليوم الوطني: "اليوم الوطني يمثّل لنا مناسبة جديرة بالفخر والاعتزاز، نستحضر ونستلهم ما بذله الآباء من جهود مخلصة وصادقة في سبيل تأسيس هذا الكيان العظيم من عهد المؤسس ومن جاء مِن بعده من أبنائه(..)".

وأضاف أن "هذا الكيان العظيم تأسيس على هدى الكتاب والسنة وأن يقيم دولة حديثة يسودها الأمن والتلاحم والترابط بعد الفرقة والتناحر" ـ مشيرا إلى أن "بلادنا تحولت وفي فترة قياسية إلى دولة حديثة متقدمة في جميع المجالات وفي طليعة دول المنطقة".

وقال إن المملكة تعمل بكل جد وإخلاص على خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.