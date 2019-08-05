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    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

    09:46 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

    الاحتلال الإسرائيلي

    رام الله- (أ ش أ):

    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 9 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.

    ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت مواطنًا وابنه من طولكرم، بالإضافة إلى شابين من بيت لحم.

    من ناحية أخرى، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال التابعة لإدارة المعتقلات أحدثت دمارًا كبيرًا في قسمي (19 و20) في معتقل (عوفر)، بعد عملية اقتحام نفذتها يوم أمس مستهدفة القيادات التنظيمية للأسرى.

    وأوضح نادي الأسير - في بيان صحفي - أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاما)، حيث تم تقييد بعض المعتقلين ونقل بعضهم للزنازين.

    مشيرًا إلى أن الأسرى أعادوا الوجبات التي تقدمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام واستمروا اليوم في إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية اعتقال
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