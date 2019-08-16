وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان يجتمعون في بكين الأسبوع المقبل

سول - (د ب أ):

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ، يجري وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات في العاصمة الصينية بكين حول التعاون المستقبلي للقوى الاقتصادية الثلاث في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إنه من المقرر عقد اجتماع لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس في بكين لتعزيز الأساس "لنظام التعاون".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الثنائية بين وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ونظيرها الياباني ستتم بنجاح حيث أن العلاقة بين البلدين تعرضت لتدهور كبير نتيجة للنزاع التجاري الأخير.

وأصدرت اليابان ضوابط أكثر صرامة لتصدير المواد المهمة المستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض لكوريا الجنوبية في يوليو الماضي.

وتتركز خلفية هذه الخطوة على نزاع حول تعويض العمال الكوريين الذين عملوا قسرا تحت الحكم الاستعماري لليابان.

و من المتوقع أن يشتمل اجتماع وزراء الخارجية على الاستعدادات لعقد قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينج وزعيم كوريا الجنوبية مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وفي القمة التي عقدت في مايو من العام الماضي وحضرها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج بدلاً من شي جين بينج ، وافقت الدول الثلاث على تشجيع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.