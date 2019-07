أمريكيون يواجهون انقطاع الكهرباء في نيويورك بـ"الموسيقى والرقص"

القاهرة- مصراوي:

قابل أمريكيون انقطاع الكهرباء في مانهاتن بولاية نيويورك بردود فعل مختلفة، فبينما تطوع شبان لتنظيم حركة المرور، كان آخرون يرقصون أمام إحدى محطات المترو الذي تعطل نتيجة انقطاع الكهرباء.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع مصورة أظهرت انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

ووقف شاب تطوع لتنظيم حركة السير بعد انطفاء إشارات أضواء الإشارات الضوئية، فيما عزف آخرون ورقصوا أمام محطات المترو المتوقفة، بحسب ما نقلت قناة "الحرة".

Very nice. Cast of @hadestown singing to the disappointed audience about the #blackout. pic.twitter.com/zIHuozHIGu