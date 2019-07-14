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    أمريكيون يواجهون انقطاع الكهرباء في نيويورك بـ"الموسيقى والرقص"

    02:55 ص الأحد 14 يوليو 2019
    أمريكيون يواجهون انقطاع الكهرباء في نيويورك بـ"الموسيقى والرقص"

    أمريكيون يواجهون انقطاع الكهرباء في نيويورك بـالمو

    القاهرة- مصراوي:

    قابل أمريكيون انقطاع الكهرباء في مانهاتن بولاية نيويورك بردود فعل مختلفة، فبينما تطوع شبان لتنظيم حركة المرور، كان آخرون يرقصون أمام إحدى محطات المترو الذي تعطل نتيجة انقطاع الكهرباء.

    ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع مصورة أظهرت انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

    ووقف شاب تطوع لتنظيم حركة السير بعد انطفاء إشارات أضواء الإشارات الضوئية، فيما عزف آخرون ورقصوا أمام محطات المترو المتوقفة، بحسب ما نقلت قناة "الحرة".

    وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن، وذكرت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".

    انقطاع الكهرباء نيويورك محطات المترو الموسيقى
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