أمريكيون يواجهون انقطاع الكهرباء في نيويورك بـ"الموسيقى والرقص"

القاهرة- مصراوي:

قابل أمريكيون انقطاع الكهرباء في مانهاتن بولاية نيويورك بردود فعل مختلفة، فبينما تطوع شبان لتنظيم حركة المرور، كان آخرون يرقصون أمام إحدى محطات المترو الذي تعطل نتيجة انقطاع الكهرباء.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع مصورة أظهرت انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

ووقف شاب تطوع لتنظيم حركة السير بعد انطفاء إشارات أضواء الإشارات الضوئية، فيما عزف آخرون ورقصوا أمام محطات المترو المتوقفة، بحسب ما نقلت قناة "الحرة".

Very nice. Cast of @hadestown singing to the disappointed audience about the #blackout. pic.twitter.com/zIHuozHIGu — angela pinsky (@AngelaPinsky) July 13, 2019

Yet another Good Samaritan directing traffic at the hairy Lincoln Square / Columbus / Broadway intersection on the Upper West Side. #blackout pic.twitter.com/0NqKPhirpy — GrammarCop (@grammarflic) July 13, 2019

وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن، وذكرت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".