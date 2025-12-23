إعلان

سموتريتش لنتنياهو: أتوقع منك العودة من واشنطن بقرار ضم الضفة

كتب : مصراوي

01:47 م 23/12/2025

سموتريتش ونتنياهو

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش مخاطبًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ننتظر عودتك من واشنطن بقرار فرض السيادة على الضفة الغربية".

يأتي طلب سموتريتش رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك.

وحذر ترامب إسرائيل من أنه في حال أقدمت على فرض السيادة على الضفة الغربية، فإنها ستفقد دعم الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ولاية فلوريدا أواخر ديسمبر الجاري.

وفي سياق منفصل، أفادت محافظة القدس، اليوم، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في محيط مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وقالت المحافظة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز وقنابل صوتية بشكل عشوائي في مخيم قلنديا وتدفع بمزيد من آلياتها وقواتها.

بتسئيل سموتريتش نتنياهو واشنطن ضم الضفة

