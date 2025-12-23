إعلان

الصين ترد على البنتاجون: لسنا في سباق تسلح نووي مع أي دولة

كتب : مصراوي

02:04 م 23/12/2025

الصين وأمريكا

وكالات

علقت الصين على مسودة التقرير التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الذي اتهمت فيه بكين أنها قامت بتحميل أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع إطلاق صواريخ لديها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري في بكين: "بصفتها قوة نووية عظمى تمتلك أكبر ترسانة نووية، فإن المهمة الأكثر إلحاحًا للولايات المتحدة هي الوفاء بجدية بالمسؤولية الخاصة والأولوية لنزع السلاح النووي".

وأضاف جيان: "ينبغي على الولايات المتحدة أن تخفض ترسانتها النووية بشكل كبير لخلق الظروف المناسبة لانضمام الدول الأخرى الحائزة على أسلحة نووية إلى عملية نزع السلاح النووي"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وذكر أنه لم يكن على علم بتقرير البنتاجون، لكنه قال إن "ضجة مماثلة" قد شوهدت من الولايات المتحدة من قبل، مضيفًا "إنها (واشنطن) تهدف إلى إيجاد أعذار لتسريع تحديث قواتها النووية والقيام بأعمال تعرقل الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "تلتزم الصين التزامًا راسخًا بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية وتدعم استراتيجية نووية للدفاع عن النفس"، مضيفًا: "لا تنخرط الصين في سباقات تسلح نووي مع أي دولة".

وزارة الدفاع الأمريكية الصين ترد على البنتاجون وزارة الخارجية الصينية نزع السلاح النووي الصراع النووي الصيني الأمريكي

