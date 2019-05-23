الشرطة البريطانية تعلن انتهاء فحص جسم كان مشتبها به وسط لندن

لندن - (د ب أ):

أعلنت الشرطة البريطانية الانتهاء من فحص الجسم الذي كانت اشتبهت فيه في وقت سابق من اليوم الخميس في منطقة وايتهول الرئيسية وسط لندن.

وذكرت الشرطة، عبر موقع تويتر، أنه تم فحص الجسم بشكل كامل وأنه "يُعتبر غير مثير للشبهة".

وأضافت أنه سيتم تباعا إعادة فتح الطرق التي كان جرى إغلاقها في وقت سابق في محيط منطقة وايتهول، القريبة من دواننج ستريت.