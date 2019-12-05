روسيا تُقر بمشكلة المنشطات وتؤكد: أمر غير مقبول

موسكو- (د ب أ):

اعترف ديميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، بأن بلاده تعاني مشكلة في استخدام الادوية المعززة للأداء بين الرياضيين، معلنا أنه أمر غير مقبول.

وقال ميدفيديف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" :" هل توجد مشكلة منشطات بيننا؟ نعم، بكل وضوح هذا غير مقبول، نظرا للطريقة التي يفترض أن تتطور بها الرياضة في العالم الحديث".

خلال نصف العقد الماضي، قاومت روسيا مزاعم تفشي استخدام الأدوية المعززة للأداء بين الرياضيين الكبار.

ويفترض أن تقرر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) يوم الاثنين ما إذا كان سيتم منع روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية لمدة 4 أعوام أخرى.

وألمح ميدفيديف إلى أن السلطات الدولية كان قاسية للغاية في تعاملها مع روسيا.

وقال أن الرياضيين اشلرفاء يتم معاقبتهم بشكل غير عادل.

ويمكن أن يُسمح للرياضيين الروس بالتنافس كأفراد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تُجرى في طوكيو العام المقبل، وفي دورة الألعاب الشتوية ببكين عام 2022، بدون رفع علم بلادهم، مثلما حدث في دورة الألعاب الشتوية الأخيرة ببيونج تشانج.