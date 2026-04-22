أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف "قطار العاصمة"، عن إجراء تعديل مؤقت على مواعيد تشغيل قطار العاصمة، وذلك يوم السبت الموافق 25 أبريل، تزامنًا مع إجازة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأوضحت الشركة أن التشغيل في هذا اليوم سيكون وفقًا لجدول يوم الجمعة، مع استمرار حركة القطارات من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة بمعدل رحلة كل 15 دقيقة.

كما حددت الشركة مواعيد آخر الرحلات، حيث تنطلق آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً، وفي الوقت نفسه تكون آخر رحلة عائدة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في الساعة 10:15 مساءً أيضًا.