حددت محكمة النقض، جلسة 1 يونيو المقبل، كأولى جلسات نظر طعن المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدراس الخاصة بالبحيرة، على حكم سجنه 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، قضت بتعديل الحكم الصادر في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالي بالمدرسة، من السجن المؤبد إلى المشدد 10 سنوات مع الشغل.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة، بمحكمة إيتاي البارود، حكمت في جلسة 6 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

