تعرضت 3 سفن شحن تجارية على الأقل لاستهداف مباشر بالنيران أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الأربعاء، في تطور ميداني خطير يعكس تفاقم الأزمة البحرية.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بحرية وهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بأن السفن المستهدفة هي ناقلات حاويات، وقد جاءت هذه الهجمات في ظل القيود الصارمة التي تفرضها طهران على الممر المائي، ردا على عمليات القصف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، والحصار الذي تفرضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.

تصعيد بحري في ظل حرب إيران وأمريكا

وسجلت التقارير الأمنية إصابة سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا بأضرار مادية في منطقة الجسر، إثر تعرضها لنيران وقذائف صاروخية في المنطقة الواقعة شمال شرق سلطنة عمان.

وأوضحت منظمة التجارة البحرية البريطانية، أن ربان السفينة رصد اقتراب زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني، كان على متنه 3 أشخاص، قبل وقوع الهجوم.

وأكدت المصادر أن طاقم السفينة التي تشغلها شركة يونانية بخير، ولم تندلع أي حرائق أو تقع أضرار بيئية، رغم تأكيد الربان عدم حدوث أي اتصال لاسلكي مسبق، علما بأن السفينة كانت قد حصلت في البداية على تصريح بالعبور.

وفي ذات السياق، أعلنت المنظمة البريطانية تعرض سفينة حاويات ثانية ترفع علم بنما لإطلاق نار على بعد 8 أميال بحرية تقريبا غرب إيران، مؤكدة سلامة الطاقم وعدم وقوع أضرار.

ورصدت المصادر الأمنية استهداف سفينة حاويات ثالثة ترفع علم ليبيريا في الموقع ذاته غرب إيران أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مما أدى إلى توقفها في عرض البحر دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.

أزمة الملاحة ونتائج صراع إيران وأمريكا

تأتي هذه الهجمات لتعمق أزمة الطاقة العالمية، حيث كان مضيق هرمز قبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، يتولى تأمين نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويشير المراقبون إلى أن إصرار طهران على تقييد الحركة الملاحية يضع استقرار الممرات الدولية في مهب الريح، خاصة مع استمرار الحصار البحري الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.