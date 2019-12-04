بالصور- زعيم كوريا الشمالية على حصانه الأبيض وسط الثلوج

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القاهرة- (مصراوي):

نشرت وسائل الاعلام الكورية الشمالية، مجموعة من الصور للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون برفقة زوجته ري سول جو، أثناء قيامهما بجولة تفقدية

على نقاط للجيش في منطقة جبل "بايكتو".

شارك كيم وزوجته الجولة العديد من المسؤولين الكورييين الشماليين، وفق الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

والجبل وهو بركان خامد على الحدود مع الصين، يحمل أهمية رمزية كبيرة في كوريا الشمالية كونه الرمز الروحي للأمة الكورية، ووفق معتقدات بيونغ يانغ مسقط والده كيم جونغ إيل.

افتتاح المدينة الفاضلة

احتفلت بيونجيانج ، الاثنين الماضي، بإنجاز مشروع عمراني مميز للزعيم كيم جونغ أون، الذي افتتح مدينة جديدة بالقرب من "الجبل المقدس".

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، المدينة الجديدة بأنها "مثال للحضارة الحديثة"، وتوصف أيضا بأنها المدينة الفاضلة للاشتركية.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن احتفالا هائلا شمل الألعاب النارية أقيم في المدينة بالقرب من جبل بايكتو.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الناطقة بلسان الحزب الحاكم، صورا تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يبتسم وهو يقص الشريط في الحفل والمباني المغطاة بالثلوج.

وذكرت الصحيفة أن مدينة "سامجيون"، حيث ولد كيم جونغ إيل والد كيم جونغ أون، تعتبر "يوتوبيا اشتراكية" بما تضمنه من شقق جديدة وفنادق ومنتجع للتزلج ومرافق تجارية وثقافية وطبية.

وقالت الشركة إن "المدينة الفاضلة" يمكنها استيعاب 4000 أسرة، وفيها 380 مبنى من المباني العامة والصناعية تمتد على "مئات الهكتارات".

وتعد المدينة واحدة من أكبر المبادرات الاقتصادية التي أطلقها كيم جونغ أون كجزء من حملته لتحقيق اقتصاد يعتمد على الذات، ولكن تم تأجيل بنائه بسبب النقص في مواد البناء والعمل نتيجة للعقوبات الدولية التي فرضت للحد من البرنامج النووي لبيونغيانغ.

ووصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية مدينة سامجيون بأنها "مثال لمدينة جبلية حديثة، في ظل الاشتراكية، ومثالا للحضارة الحديثة وخلقوا نموذجا لتحقيق فكرة الحزب عن البناء المحلي بنجاح"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".