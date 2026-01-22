إعلان

محافظ القاهرة يوجه بتخصيص أرض لإقامة مستشفى عام بمنطقة النهضة

كتب : محمد أبو بكر

11:51 ص 22/01/2026 تعديل في 07:52 م

الدكتور إبراهيم صابر

وجّه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض بمنطقة النهضة، لإقامة مستشفى عام يخدم أهالي المنطقة، وذلك استجابة لطلب مقدم من النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب.

وأكد "صابر"، خلال اجتماعه مع النواب أمس الأربعاء، أن التوجيه يأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المنظومة الصحية، والعمل على سد العجز في الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، التي تعاني من نقص في المستشفيات العامة.

من جانبه، أوضح النائب محمد نصر الأسيوطي أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تلبية مطلب جماهيري طال انتظاره، مشددًا على متابعته المستمرة لكافة الإجراءات التنفيذية، لضمان سرعة تخصيص الأرض وبدء أعمال إنشاء المستشفى في أقرب وقت.

وأشار إلى أن المستشفى الجديد سيسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي النهضة والمناطق المحيطة، ويخفف الضغط عن المستشفيات المجاورة، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل البرلماني والخدمي.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تخصيص أرض إقامة مستشفى عام

