بعد رحلة بالمحافظات.. "عنتر" يعود لقيادة تعليم المنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:47 م 22/01/2026

هانى عنتر وكيل تعليم المنوفية الجديد

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا اليوم الخميس، بتعيين هاني عنتر سيد إبراهيم الصابر مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ليعود بذلك إلى المحافظة التي شهدت إحدى أهم محطاته القيادية، ولكن هذه المرة على رأس الهرم الإداري، قادمًا من محافظة قنا بعد مسيرة تنقلات واسعة شملت عدة محافظات.

بداية الرحلة

بدأت المسيرة المهنية للمدير الجديد داخل أروقة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تدرج وظيفيًا من معلم خبير ثم كبير معلمين، وصولًا إلى عدد من الوظائف الإدارية التي أهّلته للتصعيد، قبل أن يصدر قرار في 16 نوفمبر 2020 بتكليفه وكيلًا لمديرية التعليم بالمنوفية، وهي الفترة التي مثلت انطلاقته الأولى في المواقع القيادية العليا على مستوى المديريات قبل أن تشمله حركات التنقلات اللاحقة.

محطات متتالية

استكمل "عنتر" مساره التصاعدي بقرار نقله في 16 سبتمبر 2022 لتولي منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، واستمر في أداء مهامه حتى صدر قرار في 8 فبراير 2024 بتعيينه وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ليشغل بعدها منصب وكيل الوزارة بمحافظة قنا التي باشر فيها متابعة الملفات التعليمية والتنفيذية حتى صدور القرار الوزاري بعودته اليوم لقيادة تعليم المنوفية.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم هاني عنتر سيد إبراهيم الصابر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

