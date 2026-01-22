كشفت وكالة "الأناضول" التركية، الخميس، عن تفاصيل دقيقة وردت في التقرير الأولي الصادر ضمن ملف التحقيقات الجارية في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، مشيرة إلى أن الطائرة ارتطمت بتضاريس جبلية وعرة وهي بكامل طاقتها الحركية.

وأظهرت الوثائق التي نشرت الوكالة مقتطفات منها، أن الطائرة اصطدمت بتل جبلي يبلغ ارتفاعه نحو 1252 مترا عن سطح البحر.

وأوضح التقرير الفني أن الطائرة كانت تحلق "بسرعة عالية" لحظة وقوع الحادث، مما أدى إلى تحطمها بالكامل فور الملامسة.

وبحسب المعاينة الفنية لموقع الحادث، ارتطمت الطائرة بالأرض كـ"كتلة واحدة"، وهو ما ينفي فرضية تفككها في الجو قبل السقوط.

و أكد التقرير أن محركات الطائرة كانت "لا تزال تعمل" وتدور لحظة الاصطدام، الأمر الذي تسبب في انفجار هائل عند الارتطام، ما أدى إلى تناثر الحطام والشظايا على مساحة جغرافية واسعة قدرت بنحو 150 ألف متر مربع.

وفيما يتعلق بالحالة الفنية للطائرة، أضافت "الأناضول" أن التحقيقات الأولية لم تسجل أي مؤشرات تدل على حدوث "عطل فني مفاجئ" قبل السقوط.

ولفت التقرير إلى مفارقة تزيد من غموض الحادث؛ إذ كانت الطائرة قد خضعت لأعمال صيانة دورية شاملة من قبل الشركة المشغلة خلال الفترة ما بين 1 و9 ديسمبر 2025، وحصلت على "شهادة إنجاز الصيانة" قبل أيام قليلة فقط من وقوع الكارثة.

وأكدت الوكالة أن هذا التقرير الأولي قد تم إدراجه رسميا ضمن ملف التحقيق، بينما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحليل الفني الدقيق لتحديد الأسباب النهائية سواء كانت بشرية أو بيئية التي أدت إلى سقوط الطائرة، والوقوف على ملابسات الحادث بدقة تامة.