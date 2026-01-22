إعلان

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته

كتب : مصراوي

07:49 م 22/01/2026

رضا البحراوي ووالدته

ألمح الفنان رضا البحراوي إلى احتمالية اعتزاله الغناء تنفيذًا لوصية والدته الراحلة، وذلك خلال تلقيه واجب العزاء لليوم الثاني على التوالي في مسقط رأسه بمنطقة كفر عصام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

كشف البحراوي، في تصريحات مقتضبة وسط حالة من الحزن الشديد، أن والدته أوصته قبل رحيلها بشكل مباشر "ألا يعمل في الغناء مرة أخرى"، مؤكدًا عزمه على تنفيذ رغبتها بالرد بعبارة "إن شاء الله" عند سؤاله عما إذا كان ينوي تفعيل الوصية واعتزال المجال نهائيًا، مشيرًا إلى أن حياته "وقفت خلاص" بمجرد وفاتها، وأنه لا يرغب في شيء سوى الدعاء له بالقدرة على إكمال حياته بدونها.

ووصف المطرب الشعبي عمق ارتباطه بوالدته قائلًا إنه عاش حياته "تحت قدميها" وسيظل كذلك معنويًا حتى يلقاها، مشددًا على أنها كانت تمثل له "كل شيء"، كما تعهد بتنفيذ كل ما كانت تحبه والابتعاد عما كانت تكرهه وفاءً لذكراها، طالبًا من الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وشهد محيط سرادق العزاء توافدًا كثيفًا من أهالي المنطقة والمحبين الذين احتشدوا حول البحراوي لمواساته أثناء سيره في الشارع وصولًا لمقر العزاء، وسط هتافات "الله أكبر" وأجواء خيم عليها الحزن بالتزامن مع رفع أذان العشاء وتلاوة القرآن الكريم.

رضا البحراوي كفر عصام طنطا الغربية عزاء والدة رضا البحراوي

