قنبلة صوتية إسرائيلية تستهدف بلدة الجبل في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

07:56 م 22/01/2026

قنبلة صوتية إسرائيلية تستهدف بلدة الجبل في جنوب لب

(د ب أ)

استهدفت قنبلة صوتية إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية خلال الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.

قنبلة صوتية إسرائيلية بلدة الجبل في جنوب لبنان بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

