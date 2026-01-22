كتب - محمود عبده:

تلعب الخضروات الخضراء دورا مهما في دعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراضه، لما تحتويه من عناصر غذائية ومركبات طبيعية مفيدة.

ووفقا لموقع The Health Site، هناك أنواع يجب أن تكون جزءا أساسيا من النظام الغذائي اليومي.

خضروات تدعم صحة القلب

الحلبة

تعد الحلبة من الخضروات الخضراء ذات الفوائد المتعددة للقلب، حيث أشارت دراسات أجريت على الحيوانات إلى أن بذورها قد تقلل من خطر النوبات القلبية، وتساعد في ضبط مستويات الدهون في الجسم، بفضل غناها بمضادات الأكسدة.

البروكلي

رغم أن طعمه قد لا يفضله البعض، يعد البروكلي من أهم الخضروات الداعمة لصحة القلب.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Plant Foods for Human Nutrition أن تناول البروكلي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ويحمي خلايا القلب من التلف الناتج عن نقص التروية الدموية.

الفلفل الأخضر

يحتوي الفلفل الأخضر على مركب الكابسيسين، المعروف بدوره في تعزيز الصحة الأيضية وتحسين صحة الأوعية الدموية.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكابسيسين يساعد على تحسين الدورة الدموية وزيادة مرونة الأوعية، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب.

السبانخ

تتميز السبانخ باحتوائها على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب، من بينها أكسيد النترات الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

وبحسب دراسة في مجلة Clinical Nutrition Research، فإن الخضروات الغنية بالنترات تساهم في تحسين صحة الشرايين وضبط ضغط الدم.

