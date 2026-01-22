إعلان

كولومبيا تفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على الإكوادور

كتب : مصراوي

07:00 م 22/01/2026

كولومبيا تفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على الإكوادور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أعلنت كولومبيا اليوم الخميس، أنها ستطبق ضريبة بنسبة 30٪ على مجموعة من المنتجات الواردة من الإكوادور وأنها ستعلق مبيعات الطاقة لها، وذلك ردًا على ضريبة مماثلة أعلنتها حكومة الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا في اليوم السابق.

ويأتي التصاعد في النزاع التجاري بين الجارتين في قارة أمريكا الجنوبية بعد احتجاج علني لنوبوا بشأن عجز تجاري يتجاوز 850 مليون دولار مع كولومبيا.

وأعربت الحكومة الكولومبية عن دهشتها من الرسوم الجمركية الأحادية الجانب من الإكوادور، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي لا يزال نشطًا من خلال الآليات الثنائية القائمة، ومن بين ذلك العمليات العسكرية المشتركة وأنشطة مكافحة المخدرات.

يشار إلى أنه من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغت صادرات الإكوادور إلى كولومبيا 760 مليون دولار مقابل 1.8 مليار دولار من الواردات، وفقًا لوزارة الإنتاج الإكوادورية.

واستنادًا إلى هذا الاتجاه، أفاد الاتحاد الإكوادوري للمصدرين بأن العجز التجاري مع كولومبيا وصل إلى 852 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتغطي الضريبة بنسبة 30٪ التي أعلنتها كولومبيا اليوم الخميس، 20 منتجًا إكوادوريًا غير محدد، مع إعلان السلطات عن "إمكانية تمديد الإجراء لمجموعة أوسع".

وقالت وزارة التجارة الكولومبية إن هذه الصادرات المحددة تمثل نحو 250 مليون دولار، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير على ظروف التجارة الثنائية.

ومع ذلك، أشارت وزيرة التجارة ديانا مارسيلا موراليس إلى أن الرسوم الجمركية مؤقتة ولا يزال الباب مفتوحًا لحل الخلاف عبر المفاوضات الدبلوماسية.

ويحذر رجال الأعمال في كولومبيا والإكوادور من تداعيات اقتصادية فورية إذا فشلت حكوماتهما في حل النزاع الجمركي الحالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كولومبيا الإكوادور الرئيس الإكوادوري أمريكا الجنوبية الرسوم الجمركية كولومبيا تفرض رسوما جمركية على الإكوادور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا
حوادث وقضايا

"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة
بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"
سينما

ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك