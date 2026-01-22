"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة

بعد اكتساح أنجولا.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بأمم أفريقيا لكرة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة مدوية مساء اليوم الخميس، وذلك فيما يخص مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الأردني عودة الفاخوري.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت محادثات بين مسؤولي النادي الأهلي والفاخوري للإنضمام للقلعة الحمراء، وتم الإتفاق على كافة التفاصيل.

في هذا السياق وجه إبراهيم فايق صدمة لمسؤولي الأهلي بعدما أعلن عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " ‏بيراميدز دخل على خط صفقة عودة الفاخوري بقوة براتب أعلى للاعب.. فيه شرط جزائي ثابت هيتدفع لناديه كده كده يصل إلى ١٥٠ ألف دولار".

وتابع: "الأهلي كان سافر واتفق على كل حاجة بما فيها ما يخص عقد عودة الفاخوري اللي بالمناسبة واحد من ضمن رغباته المشاركة لضمان التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم".