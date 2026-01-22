مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة

كتب : محمد عبد الهادي

06:30 م 22/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (5)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (1)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (8)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (3)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (2)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (6)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة مدوية مساء اليوم الخميس، وذلك فيما يخص مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الأردني عودة الفاخوري.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت محادثات بين مسؤولي النادي الأهلي والفاخوري للإنضمام للقلعة الحمراء، وتم الإتفاق على كافة التفاصيل.

في هذا السياق وجه إبراهيم فايق صدمة لمسؤولي الأهلي بعدما أعلن عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " ‏بيراميدز دخل على خط صفقة عودة الفاخوري بقوة براتب أعلى للاعب.. فيه شرط جزائي ثابت هيتدفع لناديه كده كده يصل إلى ١٥٠ ألف دولار".

وتابع: "الأهلي كان سافر واتفق على كل حاجة بما فيها ما يخص عقد عودة الفاخوري اللي بالمناسبة واحد من ضمن رغباته المشاركة لضمان التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الفاخوري عودة الفاخوري الأهلي بيراميدز إبراهيم فايق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
"دون عطل فني".. تقرير يكشف أسباب تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا
شئون عربية و دولية

"دون عطل فني".. تقرير يكشف أسباب تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا
بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
رياضة عربية وعالمية

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
زووم

20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك