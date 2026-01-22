ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "أوسكار" في دورتها الـ 98 هذا العام، عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2025 وحققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي استعدادا لحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل.

وكان من ضمن مفاجآت هذا العام ترشيح الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي في العام"، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأفلام الهامة، منها الفيلم البرازيلي "The Secret Agent".

صوت هند رجب

تدور أحداث فيلم "صوت هند رجب" في 29 يناير 2024، عندما تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا، من الطفلة هند رجب وهي في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها.

فينيسيا السينمائي

فازت المخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة الأسد الفضي "لجنة التحكيم الكبرى" عن فيلمها "صوت هند رجب" في ختام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

