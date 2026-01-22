رئيس وزراء جرينلاند: مستعدون للتفاوض بشأن شراكة أفضل مع أمريكا

قال رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن إنه لا يعلم أي تفاصيل بشأن الاتفاق الجاري بحثه من قبل الولايات المتحدة مع بعض الدول الأوروبية بشأن جزيرة جرينلاند.

وأكد ينس فريدريك نيلسن خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه لا يحق لأحد اتخاذ قرار بشأن جرينلاند حكومة الجزيرة والدنمارك.

وأضاف رئيس وزراء جرينلاند: "مستعدون للتفاوض بشأن شراكة أفضل مع الولايات المتحدة لكن السيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، إنه يعتزم التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية على خلفية موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند.

وأكد ترامب أن قراره يأتي بناء على توصله إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وأضاف الأمريكي:"بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، فقد شكلنا إطارا لاتفاق مستقبلي فيما يتصل بجرينلاند، وفي واقع الأمر، منطقة القطب الشمالي بأكملها".