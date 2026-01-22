إعلان

رئيس وزراء جرينلاند: مستعدون للتفاوض بشأن شراكة أفضل مع أمريكا

كتب-عبدالله محود:

06:44 م 22/01/2026

ينس فريدريك نيلسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن إنه لا يعلم أي تفاصيل بشأن الاتفاق الجاري بحثه من قبل الولايات المتحدة مع بعض الدول الأوروبية بشأن جزيرة جرينلاند.

وأكد ينس فريدريك نيلسن خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه لا يحق لأحد اتخاذ قرار بشأن جرينلاند حكومة الجزيرة والدنمارك.

وأضاف رئيس وزراء جرينلاند: "مستعدون للتفاوض بشأن شراكة أفضل مع الولايات المتحدة لكن السيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، إنه يعتزم التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية على خلفية موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند.

وأكد ترامب أن قراره يأتي بناء على توصله إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وأضاف الأمريكي:"بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، فقد شكلنا إطارا لاتفاق مستقبلي فيما يتصل بجرينلاند، وفي واقع الأمر، منطقة القطب الشمالي بأكملها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء جرينلاند الاتفاق الجاري بشأن جرينلاند جزيرة جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
رياضة عربية وعالمية

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
توفيق عكاشة يكشف ملامح وتفاصيل الضربة الأمريكية الوشيكة على إيران
مصراوى TV

توفيق عكاشة يكشف ملامح وتفاصيل الضربة الأمريكية الوشيكة على إيران
ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"
سينما

ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"
بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
"دخلت بحبه وهفضل أحبه".. ناصر ماهر يودع الزمالك وجماهيره برسالة موثرة
رياضة محلية

"دخلت بحبه وهفضل أحبه".. ناصر ماهر يودع الزمالك وجماهيره برسالة موثرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك