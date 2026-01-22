إعلان

البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي

كتب : مصراوي

06:03 م 22/01/2026

البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة أسطول الظل

(أ ب)

قال مسؤولون إن البحرية الفرنسية اعترضت اليوم الخميس ناقلة نفط في البحر المتوسط، وهي في طريقها من روسيا، وذلك بناء على معلومات وفرتها المملكة المتحدة، في إطار مهمة تستهدف أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات.

وقالت سلطات البحرية الفرنسية المكلفة بالبحر المتوسط إن هناك شبهات حول رفع السفينة (ذي جرينش) علما مزيفا، وتم اقتياد السفينة، وسط حراسة، إلى الميناء بغرض إجراء مزيد من الفحوصات. وفق البيان الصادر بهذا الصدد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور عن عملية الاعتراض، جاء مرفقا بصورة تظهر مروحية فرنسية تحوم حول سفينة: "إننا مصممون على تطبيق القانون الدولي وضمان التطبيق الفعال للعقوبات".

وأضاف ماكرون: "إن أنشطة أسطول الظل تساهم في تمويل حرب العدوان ضد أوكرانيا".

وتم إجراء المهمة الفرنسية بمعاونة المملكة المتحدة، التي جمعت وشاركت معلومات استخباراتية ساعدت على اعتراض السفينة، وفقا لمسؤولين عسكريين فرنسيين تحدثوا إلى وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وأوضح المسؤولون أن السفينة كانت تبحر وهي ترفع علما مزيفا لجزر القمر.

