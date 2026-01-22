إعلان

حماس تستنكر إدراج نتنياهو في مجلس السلام لغزة

كتب-عبدالله محمود:

07:08 م 22/01/2026

نتنياهو

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إدراج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن ما مجلس السلام لغزة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل مؤشرا خطيرا يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة الدولية.

وقالت حماس في بيان اليوم الخميس، إن نتنياهو مجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة بمواصلة عرقلة اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 3 أشهر.

وأضافت حماس أن جيش الاحتلال يواصل، استهداف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمرافق العامة، إضافة إلى استهداف مراكز الإيواء في القطاع.

وأكدت حماس إن الاحتلال هو أصل الإرهاب، واستمراره يُعَدُّ تهديداً مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن أولى خطوات إحلال الاستقرار تكمن في وقف انتهاكات الاحتلال، وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج، وفي مقدمتهم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

نتنياهو حماس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجلس السلام لغزة المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة جيش الاحتلال

