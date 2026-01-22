20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

تصدرت الفنانة العراقية رحمة رياض تريند محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، بعدما لفتت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة والراقية، التي نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص رحمة على مشاركة جمهورها صور من أحدث جلسات التصوير، ويعرض لكم موقع مصراوي 20 صورة لأبرز إطلالاتها التي خطفت بها الأنظار.

يذكر أن الفنانة رحمة رياض شاركت كعضو في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice في موسمه السادس، لاكتشاف المواهب الغنائية العربية، إلى جانب المطرب أحمد سعد، والمطرب ناصيف زيتون.

