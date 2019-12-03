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اليونيسف تعرب عن "الصدمة" إزاء أنباء عن مقتل 8 أطفال شمال سوريا

09:09 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
اليونيسف تعرب عن "الصدمة" إزاء أنباء عن مقتل 8 أطفال شمال سوريا

قتل أطفال - ارشيفية

القاهرة- (د ب أ):

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن "الصدمة والحزن" إزاء تقارير تفيد بمقتل 8 أطفال وإصابة 8 آخرين بجروح إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب بشمال سوريا.

وأوضح بيان صادر عن تيد شيبان، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن جميع الأطفال هم دون سن الخامسة عشر.

وأشار إلى أنه بهذه الهجمات "يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل خلال الأربع أسابيع الماضية".

ولفت إلى أنه" خلال حوالي تسعة أعوام من النزاع في سوريا، لم يكن هناك أي اعتبار للمبدأ الأساسي لحماية الأطفال".

وحثت المنظمة أطراف النزاع في سوريا على حماية الأطفال في كافة الأوقات، وشددت على أن "الأطفال ليسوا هدفا، وأن أولئك الذين يقتلون الأطفال عمداً سيتعرضون للمساءلة".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل ثمانية أطفال في قصف شنته القوات التركية وفصائل ما يسمى بـ"الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة بالقرب من مدرسة في بلدة تل رفعت.​

سوريا منظمة اليونيسف الأمم المتحدة قتل أطفال

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