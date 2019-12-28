قائد بالجيش الإيراني يهدد من يتجسس على مناوارت بلاده مع روسيا والصين

طهران - (أ ش أ):

هدد مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني الادميرال حبيب سياري اليوم السبت بأن بلاده سوف تدمر أي معدات للتجسس على المناورات المشتركة التي تجريها بلاده مع روسيا والصين.

وأفادت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية بأن سياري قال - في مؤتمر صحفي اليوم حول المناورات البحرية المشتركة لإيران والصين وروسيا - إن شمال المحيط الهندي إحدى المناطق الاستراتيجية في العالم لأنه يتكون من ثلاثة مضائق رئيسية تشكل مثلثًا ذهبيًا، وهي مضيق باب المندب، وملقة، ومضيق هرمز والتي تترأسها قيادات عالمية، إضافة إلى أن عمليات شحن التجارة العالمية تتم عن طريق البحر وهذا ما يعطي البحر أهمية كبرى.

وأشار سياري إلى الحدود الإيرانية البحرية قائلا "نحن مشرفون على شمال المحيط الهندي، حيث تتم حركة مرور السفن والصادرات من هذه المنطقة الذهبية"، مضيفًا أن قوات البحرية قامت بالعديد من الإجراءات على مدار الأعوام الماضية لتأمين وضمان هذه المنطقة، وهذا مهم جدًا لروسيا والصين.