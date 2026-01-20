إعلان

بحضور 3 وزراء.. "القلاجي" يختتم فعاليات مؤتمر "الأعلى للشؤون الإسلامية"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:03 م 20/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

اختُتمت مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر فعاليات الجلسة الختامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

وبدأت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ محمد القلاجي، أحد نجوم برنامج "دولة التلاوة".

