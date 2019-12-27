سول تدعو لاتفاق مؤقت بين واشنطن وبيونج يانج بشأن المفاوضات النووية

سول - أ ش أ

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للتوصل لاتفاق مؤقت بشأن المفاوضات النووية للحفاظ على زخم الحوار في ظل تصاعد القلق من أن تعود الأخيرة لسلوكها الاستفزازي.

وقال كيم في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء ( يونهاب) الكورية الجنوبية، " لمنع الموقف من التدهور والحفاظ على زخم الحوار، نحتاج لاتفاق مبدئي كنقطة انطلاق تصل بنا لاتفاق نهائي وللتعامل بشكل حكيم"، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول إبداعية لدفع المفاوضات المتوقفة.

وتابع قائلا "إن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب مشروع القرار الذي قُدم من قبل الصين وروسيا لتخفيف العقوبات على الجارة الشمالية"، معربا عن نية البلاد في استئناف المشروع الكوري الداخلي المتعلق بإعادة ربط خطوط السكك الحديدة عبر الحدود.

وأضاف وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول أن الحكومة ستدفع لإجراء تفتيش مشترك مع الشمال بالمنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين كخطوة أولى لتحويل المنطقة لمنطقة سلام عالمية، مضيفا أن "هذه البيانات سيتم استخدامها كبيانات أساسية ستساعد في الدفع لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى موقع تراثي عالمي تابع لليونسكو".

وكانت قد توقفت المحادثات النووية منذ انهيار القمة الثانية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير الماضي وحددت بيونج يانج نهاية العام كموعد نهائي لواشنطن لتقديم مقترح جديد مقبول، مهددة بسلوك "نهج جديد" إذا لم تستجب لها الولايات المتحدة، في إشارة منها لوقف الدبلوماسية والعودة للسلوكيات الاستفزازية.