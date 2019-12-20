الحريري يناشد المتظاهرين: "يلي بيحبني يطلع من الطرقات فورًا"

ناشد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم الجمعة، المتظاهرين بفض الاحتجاجات وإخلاء الشوارع فورًا، وذلك بعدما اشتعلت الأوضاع إثر تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري عبر حسابه الخاص على تويتر: "يلي فعلًا بحبني يطلع من الطرقات فورًا".

وقطع المحتجون الطرقات صباح اليوم، في بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوب بيروت احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة مساء أمس الخميس.

كما قطع المحتجون الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة طرابلس شمال لبنان، التي شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وأقفلت معظم المؤسسات التربوية أبوابها أمام الطلاب.

وتمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق البحرية أمام حركة المرور وكذلك بعض الطرق الداخلية في طرابلس.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكد المحتجون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.