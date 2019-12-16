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إصابة العشرات في احتجاجات ضد "قانون تعديل المواطنة" بالهند

11:38 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
إصابة العشرات في احتجاجات ضد "قانون تعديل المواطنة" بالهند

احتجاجات الهند

نيودلهي- (د ب أ):

أفاد مسؤولون وتقارير إخبارية بأن العشرات من المتظاهرين ورجال الشرطة أصيبوا خلال احتجاجات اندلعت في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين داخل حرم الجامعات بأنحاء المدن الهندية، ضد قانون مثير للجدل بشأن المهاجرين.

ويسمح "قانون تعديل المواطنة" الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين، غير المسلمين، من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، إذا كانوا يواجهون اضطهاد دينيا في بلادهم.

ويقول معارضون إن مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية، معادٍ للمسلمين، بينما يخشى كثيرون في الولايات الحدودية بشمال شرق البلاد، من تدفق المهاجرين.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في ولاية آسام بشمال شرق الهند، في الاحتجاجات.

وبدأت الاضطرابات مساء أمس الأحد، بعد أن أدت مسيرة احتجاجية قام بها طلاب في جامعة إسلامية بالعاصمة نيودلهي، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك أكثر من 70 شخصا، بينهم طلاب، أصيبوا في الاشتباكات، كما تم إضرام النار في أربع حافلات ركاب، على الأقل، والعديد من الدراجات النارية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واحتجزت 100 طالب، أفرجت عنهم في وقت مبكر صباح الاثنين.

احتجاجات الهند الهند قانون تعديل المواطنة

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