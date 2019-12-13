ترامب يهنئ "صديقه" جونسون بالفوز في الانتخابات البريطانية

واشنطن - (د ب أ):

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما أسماه "الفوز الكبير" في الانتخابات البريطانية.

وكتب ترامب اليوم الجمعة على موقع تويتر قائلا: "بريطانيا والولايات المتحدة ستكونان بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حرية تامة، لتعقدا صفقة تجارية ضخمة معا".

وأضاف ترامب: "هذه الاتفاقية ستتضمن إمكانيات تزيد في الحجم والربحية عن أي اتفاقية أخرى عقدتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي"، وعقب قائلا: "احتفلوا يا بوريس!".