ترامب يهنئ "صديقه" جونسون بالفوز في الانتخابات البريطانية
واشنطن - (د ب أ):
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما أسماه "الفوز الكبير" في الانتخابات البريطانية.
وكتب ترامب اليوم الجمعة على موقع تويتر قائلا: "بريطانيا والولايات المتحدة ستكونان بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حرية تامة، لتعقدا صفقة تجارية ضخمة معا".
وأضاف ترامب: "هذه الاتفاقية ستتضمن إمكانيات تزيد في الحجم والربحية عن أي اتفاقية أخرى عقدتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي"، وعقب قائلا: "احتفلوا يا بوريس!".
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