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ترامب يهنئ "صديقه" جونسون بالفوز في الانتخابات البريطانية

09:18 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
ترامب يهنئ "صديقه" جونسون بالفوز في الانتخابات البريطانية

دونالد ترامب وبوريس جونسون

واشنطن - (د ب أ):

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما أسماه "الفوز الكبير" في الانتخابات البريطانية.

وكتب ترامب اليوم الجمعة على موقع تويتر قائلا: "بريطانيا والولايات المتحدة ستكونان بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حرية تامة، لتعقدا صفقة تجارية ضخمة معا".

وأضاف ترامب: "هذه الاتفاقية ستتضمن إمكانيات تزيد في الحجم والربحية عن أي اتفاقية أخرى عقدتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي"، وعقب قائلا: "احتفلوا يا بوريس!".

بوريس جونسون دونالد ترامب
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