بريطانيا تتهم الصين بتعذيب موظف سابق بقنصليتها في هونج كونج

لندن- (د ب ا):

اتهمت بريطانيا السلطات الصينية بتعذيب موظف سابق بالقنصلية البريطانية في هونج كونج، في خطوة من المرجح أن تضر بالعلاقات المتوترة بالفعل بين هونج كونج ولندن، بعد أن أعربت بريطانيا عن دعمها للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مستعمرتها السابقة.

وجاءت هذه التصريحات بعدما قال سيمون تشيج، المقيم في هونج كونج، والذي كان يعمل في فريق تنمية الأعمال بالقنصلية قبل أن يختفي في البر الرئيسي الصيني لمدة 15 يوما في أغسطس الماضي، إنه تعرض للضرب و الضغط عليه أثناء احتجازه من جانب عملاء صينيين، للإدلاء بمعلومات عن المشاركين في المظاهرات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية البريطانية دومينك راب قال في بيان " سيمون تشينج عضو مهم في فريقنا" مضيفا" نحن نشعر بالصدمة إزاء سوء المعاملة التي ترتقي للتعذيب، والتي تعرض لها خلال الاحتجاز".

وأضاف راب أنه استدعى السفير الصيني في لندن للمطالبة بإجراء تحقيق بشأن" المعاملة العنيفة والمهينة لسيمون فيما يعد انتهاكا لالتزامات الصين الدولية".

وأحال جينج شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية الأسئلة المتعلقة بقضية تشينج" للسلطات المعنية"، وقال إن الموظف السابق اعترف بجرمه .

وقال جينج إن القضية ليست مسألة دبلوماسية لأنها تتعلق بالأمن القومي الصيني.