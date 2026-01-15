القبض على طلاب مصريين بروسيا واتهامهم في جرائم تهديد بالقتل

أعلنت وسائل إعلام روسية أنه تم إلقاء القبض على طلاب مصريين في مدينة ساراتوف بسبب هجومهم على طلاب لبنانيين.

وقال المكتب الإقليمي لوزارة الداخلية الروسية: "تم احتجاز عدة طلاب مصريين بعد هجومهم على طلاب لبنانيين في إحدى الجامعات".

وأفاد المكتب الإقليمي لوزارة الداخلية: "إن النزاع بين الطلاب وقع لأسباب شخصية، وهدد المهاجمون المصريون خصومهم بسكين، وهم زملاء من مؤسسة تعليمية أخرى دون ذكر أسماء الجامعات".

وحسب وزارة الداخلية: "قدم الضحايا بلاغًا للشرطة، وتم فتح 3 قضايا جنائية تتعلق بتهديدين بالقتل لشقيقين من مصر".

وأشارت وزارة الداخلية: "قام موظفو المركز الإقليمي لمكافحة التطرف بالتعاون مع ضباط الأمن الفيدرالي (أوف إس بي) وبدعم من الحرس الوطني الروسي باحتجاز المشتبه بهم. وتستمر التحقيقات لتحديد ظروف الحادث، ويتم الاستماع للشهود والمطلعين على الحادث".