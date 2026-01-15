إعلان

موسكو: الناتو يستغل موقف واشنطن من جرينلاند لصالح أجندة معادية لروسيا

كتب : محمود الطوخي

12:51 م 15/01/2026

روسيا والناتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبّرت موسكو، الخميس، عن قلقها البالغ من انتشار قوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في جرينلاند.

وقالت سفارة روسيا في بروكسل، إن حلف الناتو يستغل موقف واشنطن من جرينلاند لصالح أجندة معادية لروسيا والصين بالقطب الشمالي، محذرا من أن سياسة الناتو في تصعيد المواجهة بالقطب الشمالي غير مجدية وخطيرة للغاية.

وكانت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج، أرسلت قوات إلى جزيرة جرينلاند لإجراء تدريبات عسكرية، في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على الجزيرة.

ويبرر ترامب ذلك بالحاجة إلى ضمان أمن المنطقة والسكان الأمريكيين في مواجهة ما يصفه بتهديد من الصين وروسيا. وتُعدّ جرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فهي أيضًا جزء من أراضي حلف الناتو.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن هدف مهمة الجيش هو "استكشاف الأطر والظروف اللازمة لأي إسهامات عسكرية محتملة لدعم الدنمارك في ضمان الأمن في المنطقة، مثل توفير قدرات لمراقبة المجال البحري".

كان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد صرح أمس الأول الثلاثاء أن دول حلف الناتو تدرس تعزيز الحماية المشتركة لمنطقة القطب الشمالي المحيطة بجزيرة جرينلاند والتي تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى ضمها إلى الولايات المتحدة.

وكانت الدنمارك أعلنت في وقت سابق عزمها تعزيز حضورها العسكري في جرينلاند، كما أعلنت كل من السويد والنرويج استعدادهما لتقديم الدعم.

واستنادًا إلى اتفاقيات مع الدنمارك، تملك الولايات المتحدة قاعدة بيتوفيك الفضائية العسكرية في جرينلاند.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا الناتو واشنطن جرينلاند معاداة روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات
أخبار مصر

النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات
بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
اقتصاد

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
أخبار

الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات