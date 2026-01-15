موسكو: الناتو يستغل موقف واشنطن من جرينلاند لصالح أجندة معادية لروسيا

عبّرت موسكو، الخميس، عن قلقها البالغ من انتشار قوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في جرينلاند.

وقالت سفارة روسيا في بروكسل، إن حلف الناتو يستغل موقف واشنطن من جرينلاند لصالح أجندة معادية لروسيا والصين بالقطب الشمالي، محذرا من أن سياسة الناتو في تصعيد المواجهة بالقطب الشمالي غير مجدية وخطيرة للغاية.

وكانت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج، أرسلت قوات إلى جزيرة جرينلاند لإجراء تدريبات عسكرية، في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على الجزيرة.

ويبرر ترامب ذلك بالحاجة إلى ضمان أمن المنطقة والسكان الأمريكيين في مواجهة ما يصفه بتهديد من الصين وروسيا. وتُعدّ جرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فهي أيضًا جزء من أراضي حلف الناتو.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن هدف مهمة الجيش هو "استكشاف الأطر والظروف اللازمة لأي إسهامات عسكرية محتملة لدعم الدنمارك في ضمان الأمن في المنطقة، مثل توفير قدرات لمراقبة المجال البحري".

كان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد صرح أمس الأول الثلاثاء أن دول حلف الناتو تدرس تعزيز الحماية المشتركة لمنطقة القطب الشمالي المحيطة بجزيرة جرينلاند والتي تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى ضمها إلى الولايات المتحدة.

وكانت الدنمارك أعلنت في وقت سابق عزمها تعزيز حضورها العسكري في جرينلاند، كما أعلنت كل من السويد والنرويج استعدادهما لتقديم الدعم.

واستنادًا إلى اتفاقيات مع الدنمارك، تملك الولايات المتحدة قاعدة بيتوفيك الفضائية العسكرية في جرينلاند.