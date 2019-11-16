  • عاجل:كما انفرد مصراوي.. وزير التموين: تخفيض أسعار سلع تموينية بداية ديسمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    ارتفاع عدد قتلى تفجير منطقة "الباب" السورية إلى 19 شخصًا

    04:25 م السبت 16 نوفمبر 2019
    ارتفاع عدد قتلى تفجير منطقة "الباب" السورية إلى 19 شخصًا

    انفجار سيارة مفخخة

    لندن - أ ش أ

    ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع اليوم السبت، في مدينة "الباب" الواقعة شمال شرق مدينة حلب السورية إلى 19 شخصا.

    ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله إن "19 شخصا بينهم 13 مدنيا على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب".

    وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي، والذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من القوات التركية.

    هذا المحتوى من

    انفجار سيارة مفخخة منطقة الباب سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان الارهاب

    الخبر التالى:

    فينيسيا الإيطالية تستعد لمواجهة مزيد من الفيضانات
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان