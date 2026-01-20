تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟

تستعد شركة "أبل" لإحداث تحول كبير في عالم الرسائل النصية، إذ من المتوقع أن تضيف ميزة التشفير الكامل بين الطرفين إلى "iMessage" في التحديث القادم، لسد أكبر ثغرة أمنية في التطبيق.

ويتجه التركيز الآن نحو نسخة "iOS 26.3" المرتقبة لمعرفة تفاصيل المزايا الجديدة ومدى سرعة تفعيلها من قبل شركات الاتصالات.

ويعتبر هذا التطور بالغ الأهمية، خصوصا مع تحذيرات الوكالات الفيدرالية الأمريكية المستمرة من مخاطر استخدام الرسائل النصية غير المشفرة، والتي تعتبر أن عدم وجود حماية كاملة يعرض المستخدمين للاختراق والتجسس.

ومن المتوقع أن يوفر التحديث المرتقب مستوى أمان قريبا مما تقدمه تطبيقات مثل واتساب، بينما تعمل جوجل على إضافة تشفير مماثل في نظام أندرويد.

لكن حتى مع استخدام تطبيقات مشفّرة بالكامل مثل واتساب أو سيجنال، تحث الوكالات الفيدرالية المستخدمين على اتخاذ إجراءات إضافية لحماية بياناتهم، من بينها تجنب مسح روابط الدعوات أو رموز QR من مصادر مجهولة، والتحقق من الأجهزة المرتبطة بحساباتهم وإزالة أي جهاز غير معروف، وعدم مشاركة رموز الأمان المرسلة عبر الرسائل النصية.

وأوصت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية بتفعيل ميزة انتهاء صلاحية الرسائل لحذف الرسائل الحساسة تلقائيًا بعد فترة محددة، والمعروفة بالرسائل ذاتية الاختفاء، والمتاحة في تطبيقات مثل واتساب وسيغنال وفيسبوك ماسنجر.

إلا أن تطبيق "iMessage" لا يوفر هذه الخاصية حاليا، ما يشكل ثغرة في أمان الرسائل على أجهزة آيفون.

ولا تقتصر القيود في "iMessage" على الرسائل ذاتية الاختفاء، بل تشمل أيضا خيارات حذف الرسائل المرسلة بالخطأ أو إلغاء إرسالها، والتي تظل محدودة للغاية مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

وتبرز هذه المشكلة مع التوقعات بإضافة دعم RCS في iOS 26.3، وهو الجيل الجديد من الرسائل النصية البديل لـ SMS، الذي يتيح إرسال الصور والفيديو بجودة عالية، ومعرفة حالة استلام وقراءة الرسائل، خصوصًا بين مستخدمي آيفون وأندرويد.

ويعد توسيع خيار "إلغاء الإرسال" ليشمل رسائل RCS خطوة مهمة، لأن الرسائل النصية التقليدية مثل SMS وMMS وRCS لا يمكن تعديلها أو حذفها إلا عبر استخدام iMessage على iOS 16 أو أحدث، أو macOS 13، أو iPadOS 16.1، أو visionOS 1.

ويعتبر التحكم في الرسائل الحساسة، مثل تحديد مدة انتهاء صلاحيتها، أكثر أهمية من ميزة الإلغاء المحدودة، لضمان حماية البيانات والمحادثات الشخصية.