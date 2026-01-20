حامد حمدان يظهر للمرة الأولى.. تشكيل بيراميدز أمام الجونة في كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجونة في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم، على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ – أحمد توفيق

خط الوسط: محمود زلاكة – وليد الكرتي – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان

خط الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: زياد هيثم – علي جبر – طارق علاء – أحمد عاطف "قطة" – بلاتي توريه – عبد الرحمن مجدي – محمد رضا بوبو – يوسف أوباما – فيستون ماييلي