محقق فرنسى : مهاجم باريس كان على صلة بسلفيين مشتبه بهم

باريس- (د ب أ):

قال كبير المحققين بفرنسا، جان فرانسوا ريكار، اليوم السبت إن الرجل المشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم مميت بسكين أمس الأول الخميس في مركز للشرطة الفرنسية، كان على صلة بأفراد من حركة إسلامية سلفية محافظة متطرفة .

وأضاف ريكار خلال مؤتمر صحفي في باريس أن الرجل، 45 عاما، اعتنق الإسلام قبل نحو عشرة أعوام.

وأوضح أن التحقيق في الهجوم الذي وقع الخميس وخلف خمسة قتلى بينهم المهاجم، يقوده مسؤولون بمجال مكافحة الإرهاب.َ