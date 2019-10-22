جنبلاط: إسقاط النظام يتم من خلال انتخابات جديدة

القاهرة - (مصراوي)

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن استقالة حكومة سعد الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة وإسقاط النظام يجري من خلال الانتخابات.

وأضاف جنبلاط، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" عربية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل الذي خرب البلاد - على حد تعبيره- وسعد الحريري يشتري الوقت ليس أكثر.

وطالب، بتعديل وزاري للتخلص من الطبقة الحاكمة الحالية التي سيطرت على البلاد، من خلال انتخابات جديدة.

وأعلن رفضهم لبيع القطاع العام وسياسة الخصخصة، داعيًا سعد الحريري لإعادة النظر في هذه الخيارات.

وأكد أنهم يتحاوروا من منطلق الحرص على لبنان، وأنهم مستمرون في محاولات الإصلاح من داخل الحكومة.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان، اليوم الثلاثاء، ولليوم السادس على التوالي، رغم مصادقة الحكومة يوم أمس على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.

وقال محتجون إنهم مستمرون في إضراب عام للمطالبة بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الطائفية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه تم صباح اليوم إعادة فتح عدد من الطرق بينما رفض محتجون فتح طرق أخرى.

وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الليلة الماضية أن دوام اليوم "خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض"، بعدما كانت أعلنت إضرابًا عامًا حتى مساء أمس.

وذكرت أنها: "بصدد تقييم البنود التي تعني الموظفين في الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة وبناء على ذلك ستقوم بتحديد الخطوات والتحركات المقبلة".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس الوزراء أقر أمس موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة.

كما أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

ووصف الحريري موازنة عام 2020 بأنها "انقلاب اقتصادي" بالنسبة للبنان.