روسيا وإيران وانتخابات أميركا.. استهداف جديد عبر "انستجرام"

القاهرة- (مصراوي):

قالت شركة فيسبوك إن شبكة حسابات على موقع "انستجرام"، تعمل من روسيا، استهدفت أميركيين برسائل سياسية مثيرة للانقسام، منتحلة أسماء أشخاص محليين في ولايات أمريكية، من بينها فرجينيا وفلوريدا.

وأوضحت الشركة أنها أوقفت الحسابات، أمس الاثنين، إضافة إلى 3 شبكات منفصلة كانت تعمل من إيران.

وذكرت فيسبوك أن الشبكة الروسية "أظهرت بعض الروابط" مع وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي جهة قالت واشنطن إن موسكو استخدمتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016.

وقال ناثانيل جليشر، مدير سياسة أمن الإنترنت في فيسبوك: "نرى أن هذه العملية تستهدف النقاش العام الأمريكي إلى حد كبير، وتشارك في نوع من القضايا السياسية التي تشكل تحديا وانقساما في بعض الأحيان".

وأضاف: "عندما تُقدم على ذلك، يكون جزء مما تنخرط فيه موضوعات مهمة بالنسبة للانتخابات. لكن لا يمكنني أن أقول بالضبط ماذا كان هدفهم".

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن روسيا وإيران ودولًا أخرى قد تحاول التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى العام المقبل، ويقولون إنهم يستعدون لأي إشارات لحملات تأثير أجنبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفت موسكو وطهران مرارًا تلك الاتهامات.

وقال جليشر إن الشبكة ذات الصلة بوكالة أبحاث الإنترنت الروسية استخدمت 50 حسابًا على موقع انستجرام لمشاركة الصور، وحسابًا واحدًا على موقع فيسبوك لجمع 246 ألف متابع، نحو 60% منهم في الولايات المتحدة.

وأضاف: "ركزوا للغاية على بناء جمهور، وهذا أمر تفعله أولا عندما تحاول التحضير لعملية".​