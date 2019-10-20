بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل جديد لـ"بريكست"

بروكسل- (د ب أ):

قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك اليوم السبت إنه تلقى رسالة من الحكومة البريطانية تطالب بتمديد موعد الخروج من التكتل (بريكست)، مضيفا أنه سيبدأ حاليا بمناقشة الأمر مع قادة الاتحاد.

وكتب توسك عبر حسابه على توتير: "لقد وصل للتو طلب التمديد. سأبدأ الآن التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد".

وكانت الحكومة البريطانية قد أصبحت ملزًمة قانونا بإرسال الرسالة بعدما صوت أعضاء مجلس العموم في وقت سابق من اليوم السبت لتأجيل موافقة البرلمان على اتفاق بريكست الذي تفاوضت لندن بشأنه مع بريكست.

وتهدف خطوة البرلمان إلى منع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر بدون اتفاق انتقالي.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمديد بريكست لما بعد ذلك الموعد. ولا يزال من الممكن لكلا الطرفين التصديق على اتفاق الخروج بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر، بما يضمن خروج سلسل للبلاد.

وربما يستغرق قادة الاتحاد الأوروبي عدة أيام لاتخاذ قرار بشأن طلب التمديد، حسبما قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالبا عدم الكشف عن هويته.