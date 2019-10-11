رئيس الوزراء السوداني يهنئ آبي أحمد بفوزه بجائزة نوبل للسلام

كتبت – إيمان محمود:

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، على نيله جائرة نوبل للسلام، قائلاً إنه "استحقها عن جدارة".

وفي تغريدة كتبها حمدوك عبر صفحته الرسمية على تويتر، أكد: "رئيس الوزراء آبي أحمد مصدر فخر وإعجاب وقائد حقيقي، قدم خدمات كبيرة لإثيوبيا وللقارة الإفريقية بوجه عام. وكان له دور فعال في خلق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السلام".

أعلنت لجنة جائزة نوبل، صباح اليوم، فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، بعد إنهائه سنوات من العداء وحرب حدودية بين البلدين إثيوبيا وإريتريا.

وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون حفل تسلم الجائزة في أوسلو في العاشر من ديسمبر القادم.

وقالت اللجنة النرويجية في أسباب منح الجائزة "تم منح رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي جائزة نوبل للسلام لهذا العام لجهوده من أجل تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة".

